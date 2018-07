De paternidades y maternidades responsables

cristianoronaldookok | Liopardo

Esta semana se ha hablado de la posible nueva paternidad de Cristiano Ronaldo. Se cuenta que se ha gestado usando un método similar a la anterior, y que esta vez espera ser padre de gemelos. Si mal no recuerdo, cuando nació su anterior hijo, su pareja era Irina. Ahora tiene otra pareja pero, de ser cierto lo que se cuenta, tampoco será la madre de sus hijos. Es todo muy extraño, como si el portugués rehuyera de compartir no solo bienes, sino también descendencia. Y de alguien a quien le gusta ser padre nos vamos a otro al que le ha costado una sentencia reconocer su paternidad. Han toreado juntos los dos hijos de El Cordobés, el nacido dentro y el nacido fuera de su matrimonio, que es quien más se le parece (la genética es así de retorcida). El veterano diestro no ha acudido al evento, que se ha celebrado en Morón de la Frontera. Por otro lado se ha hablado también de la maternidad responsable, porque continúa la supuesta polémica por las declaraciones de Samanta Villar. “Tener hijos es perder calidad de vida”, sostiene la periodista. Y algunos se le han lanzado a la yugular por decir algo tan obvio que mi único reproche es que lo cuente como una novedad. ¿Nadie le había explicado que sus obligaciones se multiplicarían y que dispondría de menos tiempo para ella misma y su pareja? Es que yo creo que esto lo sabe cualquier persona informada antes de tomar la decisión de tener hijos. Explicado de otro modo: cuando voy a cenar a un restaurante mexicano sé que voy a pasar mala noche y lo asumo; por eso después no me quejo, Samanta. Y hasta aquí, como he dicho antes, mi único reproche. Desde luego no puedo comprender a quienes han criticado a Soraya Arnelas por dejar a su bebé en casa para irse a cenar con el padre, a quien nadie ha criticado por este mismo hecho. Por supuesto que ha ido a un restaurante sin el bebé, ¿y sabéis por qué? Porque le ha salido del [ lo siento, has superado el límite de caracteres del artículo].

