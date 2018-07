De Andreíta a Andrea

andreaokok | Liopardo

Sí, voy a comentar lo de Andrea Janeiro. Sobre todo para recordar que los científicos no han demostrado todavía que exista una sección cerebral que se active el día que cumples los dieciocho años y que te sirva para lidiar con la mala hostia generalizada. Con diecisiete años, once meses y veintinueve días estaba parcialmente protegida y alguien debería haberle dado un poco de margen antes de saltar sobre ella como hienas. “Es que ha vendido esas fotos”. Claro. Tarde o temprano se iban a publicar imágenes suyas, así que ha hecho muy bien en seleccionarlas y comercializarlas. El resultado, en cuanto a odio, habría sido el mismo, porque sabemos que en el fondo no es ese el tema. La revista que ha conseguido la exclusiva la va a amortizar bien. Ahora están vendiendo la indignación que tienen tras los insultos a la niña. ¡Fueron muy desagradables y hasta la policía tuvo que intervenir en Twitter! Falso, la policía se limitó a realizar una petición genérica de respeto, como hicieron otros muchos usuarios de la red. No podían hacer más. Ya no pueden protegerla, ni siquiera de sus padres. Y es que se nos olvida que los hijos no son responsables de lo que hagan sus progenitores. Ni siquiera eligen su nombre, aunque se lo pueden cambiar al alcanzar la mayoría de edad. Fijaos en esta foto de Tania Llasera en Instagram: Ya se me había olvidado que su hijo se llama Pepe Bowie, pero ella se empeña en recordármelo. Es algo bastante sorprendente, porque ni siquiera Bowie se llamaba Bowie, y más teniendo en cuenta que su perra responde (o no) al nombre de Milagros. La imagino en el parque llamando a su hijo y a su perra, “¡PEPE BOWIE!, ¡MILAGROS!”, debe ser todo un espectáculo. Pero, insisto, el niño no tiene culpa de nada. Y la perra tampoco.

Publicidad