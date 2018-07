Cuando la vida era una Tómbola

tombolatombalo | Liopardo

Esta semana se cumplen veinte años de Tómbola, el programa pionero en esta fórmula prácticamente agotada del cotilleo. Los valencianos conocemos bien su historia porque lo vimos nacer. Pudimos contemplar asombrados el momento en el que la primera invitada, Chabeli Iglesias, abandonó el plató en mitad de una entrevista que parecía que se había preparado especialmente para darle caza. Ese día, Jesús Mariñas y Karmele Marchante con la complicidad de un Ximo Rovira algo asustado aunque encantado por lo que estaba ocurriendo, hicieron sangre de una Chabeli que no sabía que se enfrentaba a una encerrona. Y luego se repitió la escena hasta la saciedad en el canal autonómico luego finiquitado. Recuerdo que el revuelo de este programa llegó incluso a instancias políticas y se pidió la retirada de este formato de antena, pero su audiencia había sido espectacular y ya había nacido un monstruo. Habían dado con una fórmula, que tuvo sus imitadores en todas las cadenas, y hoy ha muerto de hartazgo. Solo resiste algún caso aislado, aunque la gráfica de sus audiencias sigue una línea descendente inexorable. También nos hemos vuelto un poco curiosos y más prácticos. ¿A quién le interesan los gustos sexuales de una presentadora sexagenaria? Lo pregunto porque ha sido uno de los temas estrellas de esta semana. Que sí, que es cierto que nos perderemos detalles como la famosa discusión entre Massiel y la entonces Tamara, después Ámbar y hoy Yurena. Incluso puede que nos perdamos a personajes como Yurena misma, o Belén Esteban, cuyo nacimiento como personaje televisivo se produjo, como no podía ser de otro modo, en este programa valenciano. ¿Será mejor la televisión sin estos programas? Todos sabemos que no, porque hay un sector de la sociedad, probablemente el más apegado a la pantalla, que necesita saber que los ricos también lloran y se les dará un sustitutivo, tal vez peor. Pero contigo y conmigo no va esto, porque nosotros solo vemos los documentales de La 2. ¿Verdad?

