Crítica del vídeo de la Familia Real

Ha sido el gran tema de la semana, pero ya sé que muchos pensaréis que no voy a atreverme a comentar el vídeo de la Familia Real. Pues estáis equivocados. No tengo ningún miedo y quiero arriesgarme. Por eso voy a hablar sin ninguna reserva o complejo de lo que me parece ese vídeo, asumiendo todas las consecuencias. Alguien tiene que hacerlo y voy a ser yo. El vídeo dura ochenta y cuatro minutos. 84, que es el número atómico del polonio, un material radiactivo descubierto por Marie Curie en 1898 (estaréis viendo que no tengo problemas en profundizar sobre cualquier tema). En él se puede ver que comen un potaje de verduras, que podéis elaborar vosotros mismos si tenéis garbanzos -hay que ponerlos en remojo el día anterior-, cebollas, ajos, zanahorias, puerros, judías verdes, tomates, espinacas, laurel, perejil y aceite (esto no lo podréis leer en otra parte, porque nadie se atreverá a decirlo). El potaje está servido en una vajilla de una conocida firma asturiana y beben agua en unos vasos de sidra. Todo muy asturiano porque, por si no lo sabíais, la reina es de allí (ya, ya sé que me la estoy jugando ofreciendo todos estos datos). Posteriormente se ve a todos ellos en el coche porque el rey lleva a sus hijas al colegio. La reina es copiloto y las niñas van detrás. Por lo visto, la princesa Leonor tiene un examen de Química y va repasando las valencias de algunos elementos. Las valencias, sí. Justo en estos días en los que se juzga la trama valenciana de la Gürtel. Hay que fijarse en estos detalles. ¿Se trata de una crítica encubierta al Gobierno? Sin ninguna duda. De hecho, se ve que la princesa es zurda. Y podría seguir hablando del vídeo sin ningún problema. Me da igual que exista un delito que castiga las injurias a la Corona con una pena de cuatro a veinticuatro meses. Nadie va a callarme. Todo sea en nombre de la libertad de expresión.

