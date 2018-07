Cristina Pedroche, David Muñoz y el internauta casposo

pedroche-y-david-munoz-adictos-a-las-crestas-de-pelo | Liopardo

Hoy quería hablaros de la anécdota de Cristina Pedroche en los Premios Planeta, pero al sumergirme en la red (qué cursi puedo llegar a ponerme a veces) para obtener información me he encontrado con que “lo de la intenné” está lleno de información sobre Cristina y su pareja y todo ello está salpicado de comentarios anónimos de mal gusto. Creo que esta gente merece una respuesta. Te parece gorda o fea la Pedroche, ¿verdad, Adonis? Vamos a ver, ¿tú te has mirado al espejo? Eres tú el que está gordo y te han salido michelines hasta en la nuca. Llevas fatal lo de saber que tu pelo no llegará a la treintena porque es muy graso y porque además no te lo lavas más de una vez a la semana. Sabes perfectamente que igual que tu hermana tiene el pelo de tu madre, el desagüe de la ducha se está quedando con el tuyo. Además, te has dejado barba porque eres gandul hasta para afeitarte y también te sirve para taparte los granos de la cara, algo que igual tiene que ver con tu costumbre de visitar páginas porno. En cuanto a David Muñoz tú piensas que le han regalado algo. ¿Has estado alguna vez en su restaurante? Es una pregunta retórica, por supuesto. Nunca has estado ni vas a estar allí, porque solo tragas comida basura y bebes docenas de refrescos de marca blanca delante del ordenador mientras tu madre te grita que pares un momento, ordenes tu habitación y la airees un rato, que huele a fábrica de quesos holandesa. ¿Tú sabes las horas de trabajo que cuesta saber que un caracol con una salsa de chocolate puede convertirse en un plato exquisito? Así que apaga el ordenador, dúchate, ponte ropa limpia y sal a la calle. Igual encuentras a la mujer de tu vida, una modelo muy delgada, y la puedes invitar un día que no sople mucho viento a tomar una hamburguesa de un euro en alguna parte. Te lo digo desde el Cariño, provincia de La Coruña.

