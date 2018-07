Construye tu aventura con Busta y Paula

david-bustamante-y-paula-echevarria-gtres | Liopardo

Si, pongamos por caso, últimamente no ves a tus amigos Angustias y Borja Mari juntos, a pesar de que antes se acompañaban hasta al baño, tú sospecharás que está ocurriendo algo extraño en su relación. Y, si además eres prudente, sabrás que es algo sobre lo que no quieren hablar contigo, al menos de momento, o lo habrían hecho. Y tú, que se supone que eres su amigo, deberías respetar este silencio y, por supuesto, no opinar sobre el tema. Esto, que parece tan básico, NO LO HACE NADIE. Las crisis de pareja de los famosos no son muy distintas a las del resto de los mortales. La única diferencia es que hay más gente opinando. Al fin y al cabo, sabemos todo de ellos porque les hemos visto muchas veces en las revistas y en la tele. ¿Cómo no vamos a juzgar en un tema en el que somos expertos? La prensa rosa sabe mucho de esta querencia nuestra y, como son hábiles, te van a dejar que hagas tú el trabajo. Vamos a dejar a Angustias y Borja Mari y a centrarnos en un caso que todos conocemos, como el de Paula Echevarría y David Bustamante. ¿Qué saben los medios en realidad sobre este tema? Ya os lo digo yo: muy poco o nada. Pero todavía falta mucho para Eurovisión, así que sutilmente nos proponen un juego y nos facilitan piezas sueltas para que nosotros lleguemos a la conclusión que ellos no se atreven a escribir. Funciona más o menos como cuando vamos a la franquicia sueca a comprar muebles: Pieza uno: Que si David rompió al mismo tiempo con Paula que con su hermano, que era también su representante. Pieza dos: Que si los vecinos dicen que Bustamante tiene una vida desordenada y le gusta salir mucho. Pieza tres: Que, ojo con esto, “tiene hábitos que Paula no lleva muy bien”. Y ahora tú saca la llave allen y monta estas piezas para formarte tu opinión, que formará parte de la colección BULÖ.

Publicidad