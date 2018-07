Como sobrevivir a los consejos de belleza de Isabel Preysler

He descubierto que Isabel Preysler tiene cuenta en Instagram en la que da consejos de belleza para conservar la piel como cuando tenías quince años, pero sin el molesto acné. Lo que sigue ahora es cómo imagino la vida diaria de Isabel con Mario Vargas Llosa tras leer estas recomendaciones. -Vaya día que llevo, Isabel. No avanzo con la novela. Lo dejo ya y voy a ponerme un gin tonic... (Voz desde la cocina) ¿Dónde está la verdura, cariño? -Es que me he hecho un batido verde, Mario. Ya sabes, ese que lleva brócoli, pimiento verde, pepino, col rizada, espinacas, calabacín, manzana también verde y zumo de líma. (Se escucha el murmullo de una maldición y el ruido de una botella de tónica que se abre). -Isabel, tampoco queda hielo... -Acabo de gastarlo todo. Debes saber, querido Mario, que si envuelves el hielo en un paño y lo aplicas sobre la cara se regenera la piel y se cierran los poros. (Se oye un un refresco que se derrama sobre el fregadero y un “No sé cuánto tiempo voy a poder soportar esto”). -Te noto nervioso, cariño, ¿has tomado hoy tus cinco minutos de sol para generar felicidad? -¿Cinco minutos? Me he quedado dormido al sol y me he quemado. -Es por las alcachofas. Recuerda que llevan triptófano, que actúa sobre el sistema nervioso y mejora el sueño. -No, es por no haber pegado ojo en toda la noche. Nuestra habitación tiene tanta humedad que parece Indochina durante los monzones. -Perdona que te recuerde que el humidificador es necesario porque ayuda a hidratar la piel. -Hablando de piel, ¿dónde está mi juego de maletas de cuero? -Están secándose, les he restregado un aguacate, que tiene elastinas y es bueno para la piel. -Bueno, meto mis cosas en esta sábana, hago un nudo y me voy. -Siempre estás tenso, Mario. Se te va a estropear el cutis. (Se escucha un portazo. Isabel saborea un té verde mientras observa por la ventana a Mario alejándose con un hatillo hecho con una sábana y un aspirador escoba. Se le escapa una mueca que apenas descompone su rostro ni le marca una sola arruga).