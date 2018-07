Chiquito se cura el fistro diodenarl

ADVERTENCIA: Si no le gusta Chiquito de la Calzada, relájese usterl, no siga leyendo. Ahora de verdad, relájate física y moralmente, que te diría él. Es que voy a dedicarle unas líneas. A él, a su persona. Porque esta semana todas las noticias han estado escondidas debajo del monotema y casi nos pasa desapercibida la enfermedad de Chiquito. El pasado viernes le sometieron a un cateterismo por una angina de pecho y, afortunadamente, parece que está mejor del fistro duodenarl. Por eso me apetece hablar de él y lo voy a hacer: a guan, a peich, agromenáuer. Porque te podrá gustar más o menos el humor de Chiquito de la Calzada, el artista que junto a Faemino y Cansado ha sabido escenificar mejor los chistes malos; pero es difícil no tenerle cariño a la persona que está detrás del personaje, Gregorio Esteban Sánchez Fernández, un malagueño que nació después de los dolores en el barrio de la Calzada de la Trinidad. Era verano, la caló apretaba. Chiquito, el humorista, llegó tarde al éxito como humorista, cuando ya contaba con más de sesenta años. Yo recuerdo una entrevista en la que iba narrando parte de lo que había vivido hasta ese momento. Decía que siempre había estado subido a un escenario, desde niño. Aunque no pudo continuar los estudios, nos contaba cómo había conseguido algo más que una etiqueta de Anís del Mono. Como cantante flamenco, por la gloria de mi madrerl, había viajado por medio mundo. Incluso llegó a vivir un par de años en Japón, donde dice que aprendió esa forma de caminar con la que acompaña sus chistes. De esa etapa se conservan imágenes como esta, en la que aparece con Paul Simon y Carrie Fisher: Liopardo | Liopardo ¡Hasta aparece en un episodio de la mítica serie Vacaciones en el mar!:

Por eso, te guste o no su humor, a Chiquito es una de esas personas a quienes se les tiene cariño sin conocerla personalmente. Pero no voy a intentar convencerte porque él mismo me diría que soy más pesado que el cuñado de Rocky. Así que apetecán de mor, bambino.