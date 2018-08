Charlie Sheen y las fiestas de verano

No entiendo vuestro exceso de actividad en verano. Será que a mí el calor me apalanca mucho, pero cuando veo vuestras fotos en Instagram termino agotado. Algunos hasta organizais fiestas en vuestra casa y todo. ¿Qué necesidad hay? ¿Lo hacéis para usar los hashtags #summer #party #summerparty #heat #pool? Es que, además, estoy viendo las fotos y me parece estar oyendo de fondo “Paqui, ¿le echo un poco más de gaseosa a la sangría?” Que nos conocemos todos y sabemos que de glamour vamos justos.

Una fiesta es algo importante y hay que estar dispuesto a darlo todo hasta que llegue la policía o hasta que tienes que poner una excusa porque alguien te pide que le ayudes a deshacerse de un cadáver. ¿Creéis que exagero? Preguntadle a Charlie Sheen. El ya ex actor (nadie quiere contratarle) relata en una entrevista radiofónica (tampoco le llaman de ninguna cadena de televisión) cómo terminaban las fiestas que organizaba en su casa: “Siempre era yo el que tenía que pasarse por todas las habitaciones para comprobar que aquellos que se habían quedado dormidos, esos que decían que se iban a echar una siesta o a descansar la vista, seguían efectivamente con vida".

Eso sí que es una fiesta. Aquella en la que Charlie Sheen es el que controla que nadie se pase de la raya y vigila que nadie se muera de una sobredosis en una de las camas de su mansión. Qué tranquilidad da saber que el tío Charlie está patrullando todo desde su dilatada experiencia. El señor Lobo de las fiestas.

Si no estáis dispuestos a organizar saraos así en verano, dejadlo estar y buscad un lugar fresquito para descansar del calor. No os preocupéis por lo que pensarán los demás. Hay un banco de fotos impresionante en la red, tomad una de ellas en la que solo se vean unos pies cerca del agua y simplemente añadid #AquíSufriendo. Es lo que se ha hecho siempre y así está bien.