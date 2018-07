Carne di Cardinale

claudiacardinale | Liopardo

A finales de la década de los cincuenta empieza a destacar en el cine italiano una actriz de origen tunecino, aunque hija de sicilianos, llamada Claudia Cardinale. Estamos hablando de una señora que fue capaz en un solo año (1963) de participar en dos de las que para mí son de las mejores películas de la historia del cine mundial, El gatopardo de Luchino Visconti y Ocho y medio de Federico Fellini. Casi nada. En cierto modo, Claudia venía a tomar el relevo de otras actrices como Gina Lollobrigida y Sofía Loren. En aquel momento se pensó que era buena idea elegir a una actriz más fina y con menos curvas. Sin dejar de tenerlas, eso sí. Digo esto porque es importante para explicar lo que ha pasado en Cannes. Unos genios han elegido una foto de Claudia y la han pasado por ese programa infernal que se llama photoshop para hacer el cartel de su festival. La Cardinale, muy educada, les ha excusado diciendo que no la están representando a ella, sino a una danza o un vuelo. Pero yo no les perdono. No puedo pasar por alto que le hayan cortado la melena hasta dejarla asimétrica, ni que le hayan eliminado parte de la expresión del rostro; no puedo olvidar que han retocado su mandíbula y su cuello, ni que le hayan retirado carne del brazo y de las piernas, incluidos los tobillos hasta parecer un canario. Sobre todo, lo que más me indigna es que la hayan convertido en la típica modelo de este siglo, rebajándole tres tallas. Y que además lo hayan hecho respetando el tamaño del pecho original hasta dejarla con la figura irreal de una Barbie. Porque Claudia ha sido y es belleza. No es necesario retocar nada y hay que cuidar el mensaje que estás transmitiendo a una generación que ya está demasiado preocupada por la estética. Quitan carne para dar carnaza.

