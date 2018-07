Carmen Lomana: La candidata celebrity

Mientras los analistas llevan semanas opinando sobre las elecciones y ahora nos explican que hemos votado mal y nos organizan los pactos postelectorales, yo me he centrado en seguir una candidatura clave: la de Carmen Lomana al Senado. ¿Por qué? Porque afortunadamente para vosotros no soy politólogo y cuando llegan unos comicios lloro la campaña y los resultados en privado y no vengo aquí a cargaros la cabeza. Para mí lo relevante es que un día del pasado noviembre llegó Carmen Lomana a las elecciones como llega el frío en otoño, sin darte cuenta:

Así nos introducía en su campaña. A Carmen se le había ocurrido ir al Senado para acabar con el Senado, como el gran visir Iznogud quería ser califa en lugar del califa. Además, era conocida la amistad de Carmen con Juan Carlos Monedero, uno de los creadores e impulsores de Podemos. ¿Cómo llevarían este tema sus compañeros de candidatura? Esto nos lo aclaró el secretario general de VOX, que se mostró conciliador: “Estamos en contra del ideario de los indigentes intelectuales de Podemos, pero no en contra de sus personas. Lomana puede ser amiga de quien quiera". Su amistad con Monedero no constituía obstáculo alguno, por lo que la campaña continuó hasta llegar la jornada de reflexión, en la que saltándose la Ley Electoral tuiteó lo siguiente, para luego borrarlo: Liopardo | Liopardo (No había dicho que su candidatura era independiente. Y se puede comprobar porque está escrito después de su nombre y también porque solo pide el voto para ella y no para sus otros dos compañeros de lista). Pero vayamos a lo importante. ¿Quién tenía más estilo la noche del recuento? Ella, por supuesto, a pesar de que una revista digital le realizó una foto a traición en la que no sale bien. Pero ella se queja y tenemos constancia de ello: Liopardo | Liopardo Porque algunos dan más importancia a lo accesorio, que es la fase del recuento de votos:

En realidad acabo de consultarlo y obtuvo 23.233 votos (el 0,24%), lo que la sitúa también en tercer lugar entre los candidatos de VOX. Pero esto no nos importa porque queremos a Carmen y, a pesar de no haber ganado la llave del Senado para cerrarlo, siempre tendrá la de nuestros corazones.