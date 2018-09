La boda de Belén

Bombazo informativo. Belén Esteban ha anunciado que se casa a finales del mes de junio del próximo año en una finca de Alcalá de Henares y, como dice ella, “por separación de bienes”, que debe ser un rito nuevo:

- Me voy a casar.

- ¿Una boda civil o religiosa?

- No, por separación de bienes.

- ¡Ah, vale!

¡Pero si faltan casi diez meses! ¿Os cuento todo lo que puede pasar en diez meses? He conocido a matrimonios que han durado menos, incluso a alguna pareja que ya volvió de su viaje de novios en distintos vuelos tras un escarceo sexual con personal del hotel caribeño todo incluido. Diez meses es mucho tiempo. Son cuatro estaciones, algo más de un embarazo, un curso universitario, el tiempo que dura la operación bikini... Pasan muchas cosas en más de tres trimestres. ¿Alguna vez os han enviado una invitación de boda con tanta antelación? Espero que no, nadie es tan cruel. Pues eso. Vamos a tener casi un año para hablar de su vestido, de la actitud de Jesulín y sus demás ex, de quién es el tal Miguel, en qué trabaja y a qué dedica su tiempo libre.

No quiero terminar estas líneas sin comentar que Carmen Borrego, la hija pequeña de María Teresa Campos, se ha operado la papada. ¿Había otra forma más fina de definir la intervención? Supongo que sí, pero parece que por unanimidad las revistas hablan de papada.

Una cosa sí que os digo: creo que no hay dinero en el mundo para pagarme un posado como este. Sylvester Stallone acaba su combate con el ruso con mejor aspecto. También os digo que me ha gustado lo de su médico diciendo que la ha dejado mejor que cuando tenía veinte años. A mí esa frase me parece una maldad, pero quién soy yo para querer saber más que el médico.