Blanca Suárez y Pistacho: una historia de amor

Así no se puede trabajar en condiciones. Es complicado tener que escribir en una tablet (no cito la marca porque los de la manzana no me pagan) por no cargar con el portátil, pero lo peor es que no hay noticias y el famoseo ha pactado una tregua hasta otoño. Como estará la cosa que parece que lo más destacado de esta semana es que Blanca Suárez se ha reencontrado con su perro Pistacho. Y ahora pensaréis: "Ya se quiere quedar otra vez con nosotros. ¿Cómo va a ser esto una noticia?". Y yo os leo: "Después de pasar unos días con Miguel Ángel Silvestre, ex novio de la actriz, Pistacho ha vuelto con su dueña, con la que sigue disfrutando de sus vacaciones". Haced la prueba con el buscador de Google: se introduce "Blanca Suárez Pistacho" y nos aparecen titulares como "Pistacho, el buen muchacho" (es una entrada del blog de Blanca), "Blanca Suárez recupera a Pistacho", "Pistacho es 'el hombre' de mi vida" o "Blanca Suárez y Pistacho, una inacabable historia de amor". Insisto en que no me estoy inventando nada. Yo mismo, que hasta hace un par de meses no tenía ni idea de prensa rosa, al leer estos titulares habría pensado que Pistacho era un hombre. ¿Por qué no? - ¿Vais a ir a la fiesta? -Sí, ya lo he comentado con Colate. -A mí me acompañará Pocholo. -Pues yo iré con Pistacho. Por curiosidad, he visitado su Instagram y encontrado una foto de Blanca con Pistacho (creo que es un Tekel) en la piscina:

suarez1 | Liopardo

Por cierto, son interesantes los comentarios a esta foto: desde quienes la felicitan por ser tan buena mamá (sic) hasta quien aprovecha que el Pisuerga pasa por Valladolid para intentar venderle ropa para perritos. Que conste que no es una crítica. Yo tengo perro y hablo mucho con él. En realidad, está esperando a que termine de escribir esto para salir a dar una vuelta. De hecho, me ha corregido tres veces y me mira enfadado, así que acabo ya.