Bertín y Arévalo se dan una segunda oportunidad

Esta semana, las revistas siguen comentando las secuelas de escándalo Harvey Weinstein. Recuerdo que cuando apareció todo esto comenté que a mí me preocupaba menos saber el número exacto de mujeres de las que habría abusado (ya se suponía que eran muchas) sino cuántos Harvey Weinstein hay en el cine, en el teatro, en multinacionales, en la industria de la moda, en política o donde sea. Desde ese instante han ocurrido varias cosas. Asia Argento ha publicado una lista con los nombres completos de nada menos que ochenta y dos mujeres (¡qué barbaridad!) que han sufrido abusos por parte de Weinstein; en España no ha tenido que pasar mucho tiempo para que actrices, como Leticia Dolera, hayan denunciado que un director le tocó una teta cuando tenía dieciocho años y que años después un “compañero” actor le sobó el culo. Se han sumado, con testimonios similares, otras actrices… Anoche mismo se supo que un actor, Anthony Rapp, acusa a Kevin Spacey de haber intentado abusar de él cuando tenía solo 14 años (él, no Kevin). Como toda respuesta, el protagonista de House of Cards parece que ha dicho que iba borracho y ha admitido su homosexualidad. No creo que le sirva como atenuante. Pero no todo es horrible. También se habla de que Julia Roberts cumple cincuenta años con un muy buen aspecto. Recuerdo que un día salió en la tele de la cafetería donde desayuno y me dijo la dueña: “¿Has visto qué guapa está la de 'pretiguorman'?”. Desde entonces, para mí Julia siempre será la de pretiguorman igual que Demi Moore es la de “Gos”, que es perro en catalán. Y sí, hay que reconocer que Julia está francamente bien. Mucho mejor que Richard Gere, creo yo. Y ambos mejor que Mickey Rourke, por supuesto. Y no me quiero despedir sin daros otra buena noticia: parece que Bertín y Arévalo se han reconciliado. Será lo que llaman el espíritu de la Navidad. O el de Halloween, que nos queda más cerca.

