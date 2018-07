Belén Esteban, nuestra campeona

Liopardo | Liopardo

Hoy voy a hablar de Belén Esteban. Hasta ahora no lo había hecho porque me parecía pretencioso. Soy un recién llegado a esto y, en cierta medida, Belén es la Champions League o la NBA del famoseo. Es como Maradona o Michael Jordan en una especialidad que consiste en llenar portadas haciendo y diciendo poco o nada. ¿Hay algo más difícil? Por eso ella tiene una entrada en la Wikipedia y nosotros no. No es sarcasmo, lo digo muy en serio. He leído que Belén ha vuelto con Miguel, su último novio, después de unos meses de ruptura. Esto demuestra que ha triunfado el amor y que, por ejemplo, todavía es posible que te llame para preguntar si estás disponible aquella chica que te dijo en el instituto que prefería que le clavaran alfileres en los ojos a salir contigo. No, es broma, le sigues dando mucho asco. Pero en otros casos ocurre. Los medios le dedican su atención esta vez porque Belén ha dicho que vuelve con Miguel porque es el hombre de su vida. Así lo titulan la mayoría, pero no es cierto. Belén es campeona en este juego por algo y, en realidad, lo que ha dicho es que “Miguel es el hombre de su vida ahora mismo”. AHORA MISMO. Son solo dos palabras, pero cambian todo el sentido de la frase. No se puede hacer una película romántica en la que se diga esa frase, porque perdería su intensidad: -Cariño, ¿por qué no bajas la basura? -Voy ahora, cuando empiecen los anuncios. -Creo que eres el hombre de mi vida ahora mismo. -Ya que estás ahí , pásame una cerveza. -Te levantas tú, huevón. Porque no tiene nada que ver con la siguiente conversación, que apareció en los borradores de Tennessee Williams: -Mi amor, no puedo vivir sin ti y te necesito. -Eres el hombre de mi vida, así que lo dejo todo y me voy a vivir contigo a Villanueva del Pardillo. Mañana estaré allí con mis ocho gatos. -¿Ocho qué? Es decir, que Belén no ha dicho nada y ha vuelto a conseguir ser portada. Es la reina de esto. Y yo acabo ya, que os he dedicado toda la atención de mi vida ahora mismo.