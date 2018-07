El bautizo de la hija de Kiko Rivera o cómo negociar exclusivas

Las buenísimas relaciones (comerciales) de Isabel Pantoja con la revista Hola se reflejan en una portada en la que la tonadillera aparece con aspecto de estar estudiando su primer año de bachillerato. Si las centrales térmicas tuvieran la mitad de los filtros que tiene esa foto, terminábamos con lo del calentamiento global inmediatamente.

Isabel por primera vez como abuela | Agencias

Esta exclusiva del bautizo nos va a servir para repasar algunas de las normas esenciales de este tipo de transacciones:

La primera es que nunca hay que dejar pasar la oportunidad. Aprovecha que siempre vas a tener a alguien dispuesto a pagar por las fotos. Puede que no pensaras celebrar el bautizo, incluso tal vez seas ateo o judío ortodoxo, pero piénsalo mejor: la celebración no solo te va a salir gratis, es que además vas a ganar una pasta gansa.

La segunda es que no debes preocuparte porque te exijan algún tipo de declaración. Sí, es cierto que te van a pedir que digas algo porque hay que escribir un texto entre las imágenes. No te preocupes, saben que no eres candidato al premio Nobel y les vale cualquier cosa. Por ejemplo, Isabel ha dicho que Carlota, la tercera hija de Kiko Rivera, tiene los ojos de Paquirri, lo que es mucho decir cuando estás hablando de un bebé de menos de tres meses de vida, pero es suficiente.

La tercera es que tampoco temas que algún miembro famoso de tu familia no haya alcanzado un acuerdo con la revista para posar. Siempre se puede negociar por separado y, si no hay acuerdo, evitar que salgan. Si es niño no hay más que pixelarle la cara. Si es adulto, como Chabelita, puede aparecer en las fotos en el interior de la iglesia, pero luego a ver quién la sorprende en el interior de la casa, siendo ya una veterana. Preguntadle al fotógrafo del Hola, que no lo ha conseguido.