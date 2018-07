Del baile de la rosa al del pañuelo

El pasado sábado por la noche, en el Sporting Club de Montecarlo se celebró el tradicional Baile de la Rosa. No es que bailen en honor a Rosa de España, y ni siquiera lo hacen por Rosa Díez o Ana Rosa Quintana, no. Es un evento que se organiza todas las primaveras en Mónaco para mayor gloria de los Grimaldi y en el que -como no podía ser de otro modo estando esta dinastía por medio- se suele encontrar una excusa para que los célebres invitados se rasquen los bolsillos por una causa benéfica (ya, ya lo sé).

Aquí tenemos una imagen del baile en 2014. Esta vez el invitado especial fue Karl Lagerfeld (el de la derecha, que parece que lleva puesto un collarín para no lamerse el hombro).

Karla Lagerfeld en la gala de 2014 | Archivo

Pero vamos a hablar de los Grimaldi. Hay que reconocer que los de la última generación (concretamente los hijos de Carolina con Stéfano Casiraghi) son muy guapos porque han seguido la línea genética correcta, que no es precisamente la de la familia principesca.

A ver, yo he llegado a escuchar que en la Casa de Grimaldi eran todos guapos. Craso error, porque Rainiero tenia cara de ser un señor de Ciudad Real que un día cogió la maleta, emigró a Madrid, se puso a trabajar como locutor de radio y nadie sabe muy bien cómo acabó presentando el NO-DO. Hay que reconocer que ahí la belleza la aportaba toda Grace Kelly, que en su boda parecía sacada de un cuento de hadas, con el glamour que ya había demostrado tener en “Atrapa a un ladrón”.

Grace Kelly y Raniero | Archivo

En cambio, mirad la cara de él. Parece que de repente vaya a acercarse a un micrófono y a narrarnos que Franco ha inaugurado otro pantano o que España ha ganado a los rojos de la malvada Unión Soviética con un golazo de Marcelino.

Creo que después de esto no van a invitarme nunca al Baile de la Rosa. Espero, al menos, poder participar en el del pañuelo.