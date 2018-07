Así vivimos la gala de los Globos de Oro

goldenglobesportada | Liopardo

Os escribo estas líneas desde mi hotel en Los Ángeles, todavía con el esmoquin puesto, tras asistir a la gala de Los Golden Globes. La noche ha sido muy intensa. En el vestíbulo me he cruzado con Ryan Gosling, muy ilusionado con la condición de favorita de la comedia La La Land y de él mismo en particular. En cuanto me ha visto, me ha llamado: - Hola, Súper. ¿Otro año aquí para cubrir la gala? - Ya ves. Me lo ha suplicado el jefe y no sé decir que no. - ¿Este año has vuelto a alojarte en el Viceroy L'Ermitage Beverly Hills? - Sí, claro. Luego os pasáis a tomar una copa, si queréis. Está todo pagado. - Allí estaremos. Tras unos interminables minutos en el vestíbulo charlando con Emma Stone y Natalie Portman, que me han hecho firmarles autógrafos para sus familiares, hemos ocupado nuestros asientos para ver la gala conducida por Jimmy Fallon, que ha estado regular y bastante lejos del nivel de Ricky Gervais. Se pudo comprobar cuando le falló el teleprompter y se agotaron sus ocurrencias. Hasta en las puyas a Trump fue superado por Meryl Streep al recoger el galardón Cecil B. de Mille, cuando ha reivindicado la importancia de los extranjeros en la industria del cine. Al final la gran ganadora ha sido La La Land, como se esperaba. Incluso más de lo que se esperaba, porque se ha llevado siete premios. Su jovencísimo director y guionista, Chazelle, de 31 años, se llevó los premios en ambas categorías y, en su discurso de agradecimiento dio las gracias a sus padres “por creer en mí cuando, con tres años, les dije que quería hacer películas". A veces no somos conscientes de que regalando un Cinexín puedes cambiar la historia del cine. Bueno, ahora os dejo porque, mientras escribo estas líneas, Ryan y Emma están acabando con todas las chocolatinas de la nevera de la habitación. A ver cómo me deshago de ellos. Les diré que va a venir Natalie Portman con su vestido amarillo.

