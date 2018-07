Así fueron los Oscar 2018

No era fácil presentar esta gala en la que su protagonista ausente era Harvey Weinstein. Las ceremonias reivindicativas no son fáciles, como ya vimos en los Goya. Sin embargo, Jimmy Kimmel lo resolvió bastante bien. Se refirió a la estatuilla como la más apropiada para los premios del cine porque "tiene las manos en el lugar adecuado, nunca emplea malas palabras y, además, no tiene pene". Pero creo que su gran momento fue cuando, recordando el gravísimo error de la gala del año pasado, dijo: “Si alguno oye su nombre, que no se levante inmediatamente”.

Cuando comenzó la gala de los Oscar de este año había dos grandes favoritas para acaparar los premios: La forma del agua y Tres anuncios en las afueras o, como diría Boyero, se iba a elegir entre la nada tórrida historia vagamente pseudosexual de un androide anfibio con una señora aburrida dirigida por el Almodóvar mexicano y una pretendidamente nada descarnada comedia llena de chapuzas que pretende ser el retrato de la sociedad rural norteamericana sin conseguirlo. Que tú lees eso y piensas: “¿Para qué vamos a elegir? Sería mejor que cerrasen todos los cines ya mismo o que los rociaran con gasolina y los quemaran”.

Al final han ganado Guillermo del Toro y su película. La atracción de este hombre por los mutantes es digna de estudio. Lo mismo se centra en alguien que es mitad hombre y mitad demonio (Hellboy), que en un fauno (El laberinto del ídem) o que en una mezcla de tritón y persona (La forma del agua). Dado el éxito que ha conseguido en todas y cada una de ellas, le proponemos nuevos títulos, como “La leyenda del hombre saltamontes” y “Me enamoré de una mujer pulpo”. Si no salen bien siempre nos quedará programarlas en la sobremesa del domingo en La Sexta, junto con Lavalántula, Sharknado o la más conocida Megatiburón contra crocosaurio.