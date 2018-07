Así fueron los Golden Globes

goldenglobes18 | Liopardo

El colorido de la ceremonia de los Golden Globes de este año no estuvo en los trajes y vestidos, ya que se impuso el all-black dress code en señal de rechazo, más que protesta, por lo de Harvey Weinstein. El colorido estaba en los discursos. El conductor de la gala este año ha sido Seth Meyers, que demostró que la postura de los actores había cambiado al predecir un futuro premio honorífico para Weinstein en el que acabaría abucheado. No está mal, porque hasta Ricky Gervais había reconocido que le habría asustado presentar la ceremonia. Todo apunta a que nos encontramos ante una gran revolución en Hollywood. Las cosas han comenzado a cambiar. Weinstein se ha quedado prácticamente sin apoyos e incluso algunas actrices le han declarado una guerra frontal. Como Uma Thurman, que ya ha dicho “Me alegro de que te esté ocurriendo lentamente, no te mereces un bala”, en alusión al filtrado lento de sus abusos, lo que le garantiza una muerte civil lenta y dolorosa. Se sabe que algo ocurrió entre ellos, pero no qué fue exactamente. Así que hemos visto prácticamente a todos los actores y actrices vestidos de negro. Desde un asombrado por no ser premiado Hugh Jackman, hasta la “novata” Meryl Streep (sólo es su trigésima nominación), pasando por Frances McDormand, que se encontraba allí por “Tres anuncios en las afueras” y que manifestó que “ha sido divertido estar aquí esta noche y ver el cambio tectónico en nuestra industria”. Tampoco defraudó Oprah Winfrey, quien estaba citada para recoger un premio honorífico. Como está de vuelta de todo ya y hace unos días dijo que si las actrices de Hollywood se movilizaban ahora solo por Harvey Weinstein, es decir, si la cosa terminaba centrándose única y exclusivamente en él y no en ese tipo de conductas en general, se estaría perdiendo una gran oportunidad. Consciente del momento que se estaba viviendo dijo: “Quiero que todas las niñas que me están viendo hoy sepan que hay un nuevo día en el horizonte”. ¿Demasiado ambiciosa? Espero que no.

