Aramís, la bruja inteligente

aramis-dominatrix | Liopardo

Como ya llevo tiempo comentando la prensa del corazón he aprendido bastantes cosas, aunque pocas buenas. Una de ellas es que es muy mala señal que los triunfitos sean portada de las revistas, porque eso significa que no ha sucedido nada importante. Efectivamente, sigo leyendo y veo que se casa otro miembro de la Casa de Alba. Lo dicho: no hay novedades, la vida sigue igual. Y cuando ya, desesperado, pienso que no hay nada de qué hablar y que voy a tener que hacer malabarismos para captar vuestra atención en este páramo de noticias, leo que a Aramís Fuster le han realizado un test de inteligencia y han descubierto que tiene un cociente intelectual bastante alto. La califican como superdotada y se sorprenden por ello. No comparto esta sorpresa, yo ya lo sabía. Aramís Fuster lleva toda su vida viviendo de algo tan impreciso como la brujería. En su web nos dice que preside y representa la Organización Mundial del Ocultismo, tras recibir el galardón de “Máxima Autoridad Mundial” (algo así como Verónica Pérez en el PSOE) y que es experta en exorcismos y hechizos de magia negra. Tiene sus clientes on line, cobra por entrevistas, participa en concursos televisivos y, al parecer, obtiene una alta rentabilidad por todo ello. Para vivir del ocultismo y la sanación hace falta una gran inteligencia y, desde luego, ella merece mucho más mi respeto que otros y otras que únicamente han aprovechado algún encuentro sexual con un famoso para saltar al estrellato. Se ha hecho a sí misma. Aramís es una bruja del siglo XXI, con su página web, su línea de teléfono 806 y es alguien a quien se le puede pagar una consulta con tarjeta de crédito. Qué lejos quedan aquellas brujas que vivían aisladas en una destartalada cabaña del bosque sin WiFi. Por supuesto que es muy inteligente. Falta por conocer el resultado que tendrían sus clientes en ese mismo test.

