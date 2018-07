Ángel Garó sobre el nido del cuco

Esta semana hemos vivido un Sunset Boulevard a la española con Ángel Garó en el papel de Norma Desmond. Tengo la edad suficiente como para poder decir que yo vi a Garó en la cresta de la ola. En su cresta y en su ola, claro. También es cierto que lo recuerdo como algo efímero. El "Un, dos, tres" y poco más.

Ahora se me hace raro escucharle con una voz de ultratumba, que él mismo ha confirmado ser la suya, diciendo "Mi madre tendrá la pierna mal, pero es mucho más guapa que tu madre que tiene los ojos como un besugo". Decidme si no es poesía.Por lo absurdo de la frase, podría tratarse de Chikito Nakatone, uno de sus personajes. Voy a obviar el presunto maltrato que puede haber detrás porque no bromeo con eso y ya está en manos de los tribunales, pero sí que quiero subrayar que la historia ha servido (una vez más) para hacer caja no solo al emisor y al destinatario de la nota de voz, sino también a una anterior pareja y a otros que se iban sumando conforme pasaban por allí: - Soy un vecino de Ángel y una vez lo vi echando papel al contenedor de vidrio. - ¿Tienes fotos? - Sí. Y además llevaba puesto un pijama de Hello Kitty. - Te llamaremos esta tarde en directo desde el programa. - ¿Y mi dinero? También es importante señalar que cuando eres o has sido famoso todos los vecinos se creen con derecho a grabarte cuando una noche sales en pelotas al balcón a gritarle a la policía que pagas 2.800 euros de IBI y que hay que pagarte para verte. Pero en este tema estoy a muerte con él. ¿Quién no ha hecho algo parecido alguna vez? Pagar casi medio millón de pesetas al Ayuntamiento te da derecho a esto y más. Tendríais que verme cuando pago el impuesto de circulación. Bueno, mejor no.