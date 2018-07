Ana Obregón: mitos y leyendas urbanas

anaobregonn | Liopardo

Existe un proverbio, creo que es árabe, que dice que hay cuatro cosas que nunca vuelven: una bala disparada, una palabra dicha, un tiempo que ha pasado y una ocasión que has desaprovechado. Y Ana Obregón ha llegado a esa etapa de su vida (yo soy un caballero, quien quiera saber su edad que lo mire en la Wikipedia) en la que ya no ves el pasado como una introducción, sino como parte de una novela –la tuya- que ya está bastante avanzada. Me he puesto un poco filosófico (ya se me pasa, tranquilos) porque he visto el Instagram de Ana y me he encontrado con esta foto: Mirad el comentario que añade ella misma: "Hoy me he levantado guerrera y nostálgica. Momento de la grabación de la serie norteamericana El equipo A. The A-team.#tvseries Efectivamente, ahí está Ana en plenitud de facultades físicas. Claro, que ya han pasado treinta años de eso. Claro, que en aquel tiempo también estaba bastante bien George Peppard, el coronel John "Hannibal" Smith, que para mí es el entrañable Fred de “Desayuno con diamantes”, y que falleció hace 22 años ya. Es difícil determinar si este momento fue el mejor de Ana. Ni siquiera se puede saber con certeza si está entre sus diez momentos mejores, porque es muy difícil separar su biografía real de la inventada, incluso por ella misma o con su consentimiento. De hecho, puede que una de las mayores leyendas del famoseo sea la de la explosión de uno de sus pechos en un avión, que fue a los 80 lo que Ricky Martin, la niña y el perro a los 90. ¿Quién no tiene un amigo de un amigo que viajaba en ese avión y que, cuando había conseguido, a base de psicólogos, recuperarse de la impresión de verse salpicado de silicona y sangre accedió a acudir como público al programa de Isabel Gemio el día en el que a una inocente niña le habían preparado una sorpresa con su ídolo Ricky Martin? Bueno, yo no lo tengo; pero porque mi vida es muy aburrida.

Publicidad