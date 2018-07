Aída en Roma, Maradona y la Pantoja

Si será aburrida esta semana que voy a tener que hablar de Aída Nízar una vez descartados temas tan poco interesantes como el tinte azabache del pelo de Ortega Cano o que en Hola afirman que Maradona entrena al ritmo de Isabel Pantoja, porque esta última noticia tendría mucha gracia si fuera acompañada de vídeo, pero no es el caso.

Lo de la vallisoletana es porque a alguien en el país transalpino (este término lo aprendí de los comentaristas de futbol) se le ocurrió la brillante idea de contratar a Aída para “Grande Fratello” que, como habréis adivinado, es el Gran Hermano de los italianos. Y así, la autora de frases tan contundentes cómo “Dios mío, ¿por qué me hiciste así, tan diferente” o “Hitler a mi lado no es nadie” acabó dando guerra en el Canale 5 italiano. Y por lo visto no le ha ido mal, que cuentan que ahora le llueven ofertas (me parece algo normal visto el resultado de sus últimas elecciones).

A mí, como comprenderéis, me da igual casi todo lo que haga o diga Aída, pero esta semana ha acabado con mi paciencia. ¿Recordáis la escena de Anita Ekberg bañándose en la Fontana di Trevi en La Dolce Vita? Aquí os la traigo:

Pues resulta que Aída ha decidido imitarla, SALVANDO TODAS LAS DISTANCIAS QUE SEPARAN A LA TIERRA DE NEPTUNO. Aquí la tenéis:

Inenarrable el momento. Ella con su camisón (?) azul en la Fontana, donde por supuesto está totalmente prohíbido bañarse y gritando en italiano macarrónico algo parecido a "¡Adoro mi vida!", seguido de un: "Aída siempre luchar por el sueño que se merece”, como los indios de las películas del oeste. Y sigue con un “Estoy en la Fontana di Trevi por adorar mi vida. Se me hace loco este momento. Nos encanta nuestra vida. Nunca renunciaré a Aída".

El único consuelo que me queda es que llegó la policía, aunque solo la multó con 450 euros, que se me antojan muy pocos para semejante infamia. ¡Anita Ekberg! Para mí eso es prisión permanente revisable, como poco.

PD.: He conseguido encontrar el vídeo de Maradona y estoy llorando.