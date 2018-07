Aburrimiento entre Goyas y Oscar

Estamos ante una semana muy aburrida. Ya he aprendido cómo funciona esto y sé que se están reservando porque el mundo del famoseo está pendiente de los Oscar y, aquí en España, seguimos un poco de resaca con los Goya. Por cierto, que he leído lo que ha escrito Clara Lago sobre las críticas a Dani Rovira tras la presentación de la gala y, dejando a un lado el tema de los insultos, en el que tiene toda la razón, me veo en la obligación de recordarle la frase de Gila: "Si no aguanta una broma que se vaya del pueblo". Por otro lado, sigo en shock con las palabras de Vargas Llosa: ''El erotismo enriquece la relación de los amantes''. ¿Es necesario dar tanta información? A ver, ya sé que él no lo está personalizando en su pareja, pero a alguien con mi imaginación no se le puede decir esto sin que le vengan determinadas imágenes a la cabeza. Y luego no gano para tranquilizantes y antidepresivos. También he visto, hojeando revistas digitales, una imagen de Gwyneth Paltrow sin maquillar, en la peluquería, haciéndose mechas. Es curioso comprobar como cada ser humano percibe el sentido del ridículo de un modo tan distinto. Mientras los medios nos cuentan que Adele está prácticamente al borde del suicidio tras soltar un gallo en un directo, la Paltrow no tiene problemas en publicar esta foto en la que parece una superviviente de la explosión de un transbordador espacial. Liopardo | Liopardo Y luego está lo del método Kardashian para realzar el pecho, que no es otro que usar esparadrapo o gran cantidad de cinta adhesiva. No es realmente una innovación sino la aplicación al body building de algunos de los proyectos de puentes de Calatrava. Liopardo | Liopardo Y poco más hasta que lleguen los Oscar, ceremonia en la que apostamos a caballo ganador: tendremos mucho de lo que hablar si gana de DiCaprio. Y, si no gana… ¡Qué risas otra vez!