Wonder Woman celebra su 103 cumpleaños trabajando como voluntaria

Esta mujer de 103 años es toda una heroína, Mary Cotter es la mismísima Wonder Woman. A pesar de su avanzada edad ayuda con su voluntariado en el centro Montclair Senior, donde se ha pasado trabajando los últimos 25 años de su vida. Liopardo | Liopardo Con motivo de su 103 cumpleaños, Mary acudió al centro a trabajar vestida con el traje de Wonder Woman que sus amigos le habían regalaron. Para ellos Mary es una autentica 'mujer maravilla'. Además no acudió así para celebrar sino para servir café, té y agua como siempre ha hecho. Liopardo | Liopardo Esta rutina, dice, quizá sea el secreto para una vida tan longeva cuando los periodistas preguntaron. "Tenemos que mantenernos ocupados, supongo", comenta probando suerte. Sorprendentemente Mary vive sola y es completamente independiente. Todos los días coge el coche para ir y volver al centro cinco días a la semana y verdaderamente no ha parado de hacer cosas debido a la edad.Según el medio abc7, las contribuciones de esta heroína a la sociedad se remontan a 1930, cuando ayudó a ganar el campeonato de natación estatal en su escuela. Con 60 años enseñó natación a niños y con 90 ayudó en el rescate de tortugas marinas. FUENTE: Europa Press