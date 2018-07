Vio a su Doberman arrastrando a su hija y se horrorizó. Entonces descubrió el motivo

Liopardo | Liopardo

La familia Svilicic decidió adoptar en 2007 una mascota de un refugio de animales australiano. Tras ver a varios perros se encandilaron con un Dóberman llamado Khan que desde el primer minuto en que llegó a casa se convirtió en el amigo inseparable de su hija Charlotte que en aquel entonces contaba con apenas 17 meses. La niña y el perro inmediatamente formaron un dúo inseparable que no paraba de jugar y trastear juntos hasta que sucedió lo siguiente. A las pocas semanas de llegar casa Charlotte y el perro estaban jugando en el jardín de su casa, en el pueblo de Atherton, al noreste de Australia. Repentinamente, Khan comenzó a comportarse de forma agresiva, empujó a Charlotte, la agarro del pañal con el hocico, y comenzó a arrastrarla por el jardín. Al ver esto la mamá de Charlotte se horrorizó, ya que conocía la fama como perros conflictivos que tienen los dóberman, pero rápidamente vería que había una razón importante para su comportamiento. El perro había visto que una serpiente "King Brown" (Una serpiente venenosa bastante común Australia) que iba en dirección a la niña, y la habría mordido de no haber sido porque Khan se puso en medio y arrastro a la niña fuera del alcance del mortal reptil. Catalina, madre de Charlotte, explico que: "si no lo hubiera visto con mis propios ojos, nunca lo hubiera creído. Khan estaba realmente concentrado, seguía tratando de empujarla, pero no estaba funcionando, así que mordió la parte posterior del pañal y la levantó por encima de sus hombros a más de un metro". Desgraciadamente en sus intentos por salvar a la pequeña, Khan recibió una mordedura de la serpiente en una pata. "Charlotte parecía bastante conmocionada y Khan gritó, como si lo hubieran apuñalado. Me di cuenta rápidamente de que se trataba de una serpiente y Khan había estado tratando de interponerse entre Charlotte y la serpiente antes de coger a la pequeña para alejarla del peligro". Después de ser mordido, Khan corrió hacia el interior de la casa y se desplomó, lo llevaron sin dilación a un veterinario para que le administraran el antídoto contra el veneno de la serpiente. Por suerte todo quedó en un susto y Khan sobrevivió a la mordedura y siguió viviendo junto a su familia protegiendo y jugando con la pequeña Charlotte. FUENTE: The San Francisco Globe VER MÁS: Durmió junto al bebé de su dueña hasta que murió. Esto pasó después