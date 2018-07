Una pareja de enamorados con una enfermedad terminal muere con 5 días de diferencia

Esta tierna y triste historia comenzó cuando Katie y Dalton apenas tenían 18 años. Ambos sufrían la misma enfermedad, la fibrosis quística y tras conocerse a través de las redes sociales se enamoraron. [caption id="attachment_30055" align="alignnone" width="480"] Liopardo | Liopardo Dalton and Katie Prager's Transplant Page I Facebook[/caption] Decidieron conocerse en persona aunque Dalton advirtió a Katie que sufría una enfermedad infecciosa conocida Burkholderia cepacia y que podría ser peligroso para Katie. Sin embargo, ella aseguraba que prefería ser feliz por pocos años y morir que vivir muchos años sin ser plenamente feliz. [caption id="attachment_30048" align="alignnone" width="610"] Liopardo | Liopardo Dalton and Katie Prager's Transplant Page[/caption] Tras dos años de relación, cuando ambos tenían 20 años se casaron. Sin embargo, tras cinco años de matrimonio, la terrible enfermedad que ambos sufrían avanzaba y les obligó a separarse una temporada, sin embargo se reunieron de nuevo para celebrar su quinto aniversario el pasado mes de julio. Katie estaba viviendo en Kentuchy y Dalton en Missouri. [caption id="attachment_30049" align="alignnone" width="720"] Liopardo | Liopardo Dalton and Katie Prager's Transplant Page[/caption] Dalton sabiendo que la enfermedad avanzaba sin remedio quiso ir a ver Katie una vez más antes de morir, sin embargo, no lo consiguió y falleció el pasado 19 de septiembre. Apenas cinco días después de la muerte de Dalton Katie también falleció. [caption id="attachment_30050" align="alignnone" width="540"] Liopardo | Liopardo Dalton and Katie Prager's Transplant Page / Facebook[/caption]