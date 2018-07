Una pareja con Síndrome de Down desafía a todo el mundo y celebra 22 años casados

Una pareja con síndrome de Down celebraron su 22 aniversario de boda probando que todos los que no creían en ellos o aprobaban su matrimonio se equivocaban. Maryanne, de 44 años y Tommy Pilling, de 57, se conocieron hace 25 años y se casaron en 1995. Liopardo | Liopardo Sin embargo, fueron sometidos a infinidad de críticas debido a que padecían síndrome de down, muchos pensaban que no debían casarse, que su relación era imposible y que no saldría bien. Liopardo | Liopardo La pareja está todavía unida pese a todo ello, hace dos años decidieron renovar sus votos en la iglesia de Santa María en Shoebury, y ahora han celebrado su 22 aniversario. Maryanne ha dicho: "Tommy y yo nunca discutimos. Quiero mucho a mi marido, es mi mejor amigo". Liopardo | Liopardo La pareja ha logrado vivir una vida independiente en su propio piso, bajo la atenta mirada de la señora Newman y Linda Martin, madre de Maryanne quien vive al lado. Tristemente Tommy ha sido diagnosticado con la enfermedad de Alzheimer, por lo que el evento fue aún más conmovedor. Bailaron toda la noche y sólo se detuvieron para cenar. Liopardo | Liopardo FUENTE: TUKO