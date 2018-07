Una paciente de cáncer de cuatro años se 'casa' con su enfermero favorito

Los tratamientos de quimioterapia no es algo que la gente quiera pasar. Pero gracias a un enfermero llamado Matt Hickling, la pequeña Abby Sayles de 4 años, tiene unas sesiones más llevaderas. Liopardo | Liopardo La pequeña está 'enamorada' del que es su enfermero favorito y hace poco vivió el día más feliz de su vida cuando los dos se ‘casaron’ en el hospital. Una boda perfecta gracias a todo el personal del hospital Albany Medical Center, ella iba vestida de blanco y llevaba un precioso ramo de flores mientras el llevaba una camiseta tuxedo. Los dos tuvieron anillos de caramelo y comieron pastel en la habitación del hospital. El vídeo de la ceremonia fue compartido por el Facebook del hospital desde donde la entrañable historia se ha vuelto viral. La pequeña Abby entra en la habitación vestida de novia y acompañada de varias enfermeras como damas de honor."La pequeña Abby me pidió tímidamente que me casara con ella y yo no dude en decirle que sí. Recibí un gran abrazo y sellamos el trato con dos anillos de caramelo", escribió el enfermero Hickling en su página de Facebook . Evidentemente no se trata de una boda real, Matt Hickling está felizmente casado, pero durante un día el personal de ese hospital consiguió que Abby se olvidara de su enfermedad y se sintiera una persona especial.