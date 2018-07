Una niña se hace amiga de un anciano y le ayuda a superar la perdida de su mujer

Liopardo | Liopardo

Norah Wood, de 4 años, le dijo hola una tarde a Dan Peterson, de 82 años, en un supermercado. Desde entonces se han vuelto inseparables. "Algo en ella reconoció que el la necesitaba. Es mágico", explica su madre Tara Wood. La pequeña Norah estaba celebrando su cuarto cumpleaños el 28 de septiembre, después de colegio pararon cerca de un supermercado cerca de Augusta, Georgia, para comprar unos cupcakes. Al ver a Dan Petersen le dijo sonriendo: "Hola persona mayor hoy es mi cumpleaños". El rostro del anciano se iluminó y hablaron durante unos minutos. Más tarde se sacaron una foto y Dan le confesó medio llorando: "Miss Norah, hoy es el primer momento en que me he sentido feliz en mucho tiempo". La foto la subieron a Facebook y una conocida de Petersen comentó para agradecerles el gesto a Norah y su madre. Al parecer Petersen estaba deprimido desde que hace unos meses falleciera su mujer y el gesto de Norah fue como un rayo de luz. Norah y su madre consiguieron el teléfono de Dan Petersen, le llamaron y le fueron a visitar. Desde entonces han estado visitándole regularmente e incluso le ayudaron a celebrar su 82 cumpleaños recientemente. FUENTE: FOX 25