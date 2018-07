Una niña gana un concurso de princesas vestida de algo totalmente inesperado

"Era el día de las princesa en la academia de baile y una niña pequeña fue disfrazada de perrito caliente. Nunca he admirado tanto a nadie", dijo Grayson Lamontagne, profesora en Holly Springs School of Dance en un tuit que ya tiene más de 13.000 'me gusta' y han sido compartidas más de 8.000 veces.

Los padres de la joven Ainsley, de Carolina del Norte, le apoyaron en todo momento y dejaron que su hija fuese vestida de perrito caliente. "Ningún padre está preparado para que su propia hija sea tendencia. Lo mejor es que fue idea suya", escribía su padre en Twitter.

La niña se convirtió en toda una heroina de internet y el hashtag #hotdogprincess llegó a ser trending topic Miles de usuarios volcaron su apoyo incondicional a la valiente decisión de Ainsley de ser perrito caliente por un día, mientras que otros encontraron en ella la inspiración que necesitaban. En una entrevista a Buzzfeed, una de sus profesoras comentó que "a ella le encantan las princesas, pero ese día quería ser original y usar un traje de perrito caliente". Y añadió este dato curioso: "Llevaba un traje de princesa por debajo del disfraz de perrito caliente y dijo que era una princesa en su interior".