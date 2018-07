Una niña de cinco años sube un acantilado tras sufrir un accidente de coche con su familia y les salva la vida

Una niña canadiense se convierte, con sólo 5 años, en una auténtica heroína al salvar la vida de su familia. Cuando el coche en el que viajaban sufrió un accidente, la pequeña Lexi, fue capaz de salir del mismo,por el que se habían caido y pedir ayuda a tiempo. Angela Shymanski viajaba en su coche junto a sus dos niños desde Calgary hacia su casa, en Prince George (Columbia Británica), cuando de repente, perdió el conocimiento al volante ypor un acantilado de 12 metros de altura. Su hija Lexi despertó con unas pocas magulladuras y vio a su madre inconsciente y a su hermanito llorando. Angela se había fracturado la espalda, al pequeño Peter le sangraba la cabeza y el coche no se encontraba en un lugar visible para los conductores que pasaban por esa carretera. La pequeña consiguió quitarse el cinturón de seguridad y salir de los restos del coche siniestrado. Después ascendió descalza por las rocas hasta la carretera, con la intención de parar un coche que pudiera ayudarla. Sorprendentemente el primer conductor que se detuvo era, por lo que conocía a la perfección el protocolo a seguir. Tal y como afirma el joven que les ayudó, lo sucedido es algo increíble, pues los médicos y los bomberos necesitaron ayudarse depara llegar al lugar donde cayó el coche, mientras que Lexi consiguió subir sin ayuda ¡y sin zapatos! La madre asegura que no puede creer cómo su hija fue capaz de despojarse sola del cinturón y escalar hacia la carretera. Achaca la proeza a laque pudo segregar en el momento y que le permitió sacar las fuerzas necesarias para salvarles. Si la niña no hubiera ido en busca de ayuda, Ángela y Peter podrían haber quedado paralíticos o, peor aún, haber perdido la vida. Pero ahora gracias a la intervención milagrosa de Lexi se encuentran recuperándose y podrán vivir sin problemas. Se ha creado una web GoFundMe para apoyar la recuperación de ambos, ya que Angela es incapaz de coger en brazos a sus hijos o trabajar como monitora de natación, a lo que se dedicaba antes del accidente.