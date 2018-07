Una niña de 12 años le da una lección a las compañeras de su hermana mayor con esta nota que te dejará alucinado

Cuando esta niña de 12 años se enteró de que su hermana mayor estaba sufriendo bullying por parte de tres compañeras no pudo soportarlo y decidió hacer algo. La ingeniosa carta que escribió la niña se ha hecho viral. Primero se presenta como la invitación a una fiesta de cumpleaños Liopardo | Liopardo Pero cuando las tres abusonas abren la carta encuentran este mensaje: ¡Hola! Elke, Grace y Ashley, ¡estáis oficialmente invitadas a dejar de ser unas idiotas con mi hermana! ¿Cuándo?: ¡Ahora mismo! ¿Dónde?: ¡En todas partes! ¿Qué debéis traer?: ¡Vuestra estúpida actitud para tirarla directamente a la basura! ¿Por qué?: Lo habéis adivinado amigas, ¡estáis siendo unas imbéciles! RSVP: “Ava” al 859-Adiós-Fastidiosas o a Ava@porfavorparen.gmail.com Si no podéis venir, no os preocupen, siempre seréis bienvenidas a mi enfadada clase de séptimo grado. Espero que vengáis. (Más os vale) Ava. Liopardo | Liopardo Al final de la carta la Ava le pide a las abusonas que paren en 20 idiomas "Por qué en ingles no es suficiente" Liopardo | Liopardo