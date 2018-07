Una mujer se enamora de su novio por segunda vez después de olvidarle tras un ataque de epilepsia

Jessica Sharman no podía recordar a su familia, novio o ni siquiera reconocerse en las fotos después de que perdiera la memoria tras una serie de ataques de epilepsia el pasado marzo. Al despertar Jessica no sabía quiénes eran las personas que tenía a su lado, ni sus padres ni su novio Rich Bishop que ha tenido que conquistarla de nuevo otra vez. Liopardo | Liopardo Su memoria no ha regresado y Jessica de 20 está conociendo de nuevo poco a poco a Rich de 25. Llevaban siete meses saliendo cuando ella tuvo una serie de ataques cuando viajaban en tren a Londres para trabajar. Liopardo | Liopardo Cuando la joven recibió el alto y se encontró a solas con Rich, su novio, sentí que lo odiaba. "No sabía porque se comportaba como si estuviera enamorado de mí". Liopardo | Liopardo Dos semanas más tarde cuenta que trató de romper esa relación, pero lo vio tan afligido y él me convenció de que me ayudaría a recordar que estábamos enamorados. Liopardo | Liopardo Jessica asegura a The Sun que no recuerda la primera vez que se enamoro de Rich pero si la segunda, "Fue tan paciente conmigo, tan dulce, No pude hacer otra cosa que enamorarme de el". Liopardo | Liopardo Para ella perder 19 años de memorias ha sido horrible y ahora tener que volver a recordarlo y aprenderlo todo de nuevo. Los medicos advirtieron que podría tardar seis meses en recuperar sus recuerdos pero que es probable que nos los volviera a recuparar nunca.