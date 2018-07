Una misteriosa mujer paga una multa a una madre en un hospital

Una mujer de Canberra, Australia, que había sido madre recientemente, volvía al aparcamiento del hospital donde estaban tratando a su hijo, cuando se encontró con una grata sorpresa. Una misteriosa mujer habíade aparcamiento que le habían puesto, y le dejó una nota para explicárselo. Este sorprendente acto de caridad provino de una mujer de la que sólo conocemos su nombre (), ya que firmó una nota junto a los papeles de la multa. En ella se puede leer: " Hola. He visto que tu coche tenía una multa por aparcamiento. Estoy segura de que lo que estarás pasando en el hospital es suficiente, así que he pagado esto por ti. Espero que las cosas mejoren". Liopardo | Liopardo La agradecida madre regresaba del hospital donde están tratando a su pequeño enfermo, nacido hace sólo 9 semanas. A pesar de que no ha querido desvelar su identidad, ha publicado la historia en la página de Facebook de ', para hacer público su agradecimiento ante este gesto tan altruista. En tan sólo un día, la publicación ha reunido más deen la red social, la mayor parte de ellas de otras madres que también han querido compartir experiencias similares.