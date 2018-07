Una madre muere durante el parto y revive milagrosamente cuando le colocan a su bebé en el pecho

Descubrimos hoy la increíble historia que vivieron hace un mes Shelly y Jeremy Cawley durante la llegada al mundo de Rylan, su primera hija. Esta joven pareja estaba ansiosa por conocer a su pequeña, tenían todo preparado para el nacimiento y no hubo ningún problema hasta el día del parto. Las cosas empeoraron en el momento Rylan nació cuando Shelly desarrolló un coágulo de sangre que obstruía sus arterias principales. Durante un momento los doctores dijeron que estaba oficialmente muerta y que nada más se podía hacer para salvar su vida. Liopardo | Liopardo El esposo y la familia de Shelley esperaban junto a su cama mientras los doctores perdían las esperanzas de poderla traer de vuelta. Sin embrago, una enfermera tuvo una idea desesperada, traer a la pequeña Rylan y apoyarla junto al pecho de su madre. En el instante en que los doctores apoyaron a Rylan en el pecho de Shelly, pasó algo milagroso, ella empezó a mostrar signos de vida y para sorpresa de todos sobrevivió.

Una semana más tarde Shelley despertó del coma profundo en que se encontraba para ver por primera vez a su pequeña hija. La madre explicó que en mientras estaba en inconsciente en un sueño profundo podía oír los llantos de su hija y que cree que esto fue lo que la devolvió a la vida. Liopardo | Liopardo La historia sucedió hace un año pero se ha conocido ahora que es cuando ha saltado a los medios. En su Facebook Shelley escribía el siguiente mensaje el pasado diciembre agradeciéndole a Dios que salvara su vida para poder "estar aquí por la vida de Rylan y así poder ser una madre para ella. Seguramente es una de mis mayores bendiciones. Por favor, no dejes de recordarme de que me necesitan en la vida de tantas personas y que esa es la razón por la que me permitiste quedarme en esta Tierra". Liopardo | Liopardo