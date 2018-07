Una historia de amor escrita en un billete de 20 euros

"Christy, siempre has sido tú.- Megan". Esta es la nota que aparecía escrita en un billete de 20 euros que llegó a parar a la cartera de Denise O'Reilly, quien se propuso difundir este misterioso y romántico mensaje hasta hacerlo llegar a su destinatario. Denise, natural de Irlanda, se encontró con estas palabras escritas en un billete y quiso llegar hasta el final de la historia. Para ello, publicó en su perfil de Facebook este post, pidiendo entre sus contactos que se difundiese: Liopardo | Liopardo La publicación tuvo gran repercusión, llegando a ser compartida más de. Tal fue su acogida, que el mensaje llegó a algunos medios de comunicación, siendo Today FM la radio que logró dar con Christy. El pasado viernes, la historia se daba a conocer en las ondas tras una entrevista por mail al destinatario de Megan. Christy contó: "Soy músico y mientras salíamos juntos le escribí una canción a la que titulé:". Con el tiempo, la pareja se separó y dejaron de verse. Un buen día, Christy se encontró con el post en Facebook y se puso en contacto con ella. "Me dijo que había escrito el mensaje en el billete durante uno de mis conciertos, hace 6 meses, para hacérmelo llegar. Yo no sabía que ella estaba allí. Me dijo que pensaba que yo recibiría el dinero directamente, pero obviamente no lo hice y ella entendió que no quería saber nada". "Así que ahora, pero la situación es muy diferente", concluyó.