Una familia homofóbica estaba comiendo a su lado, ella les pagó la cuenta y les dejó este poderoso mensaje

Natalie Wood se encontraba tranquilamente comiendo en restaurante de Texas, Estados Unidos, cuando escuchó la desagradable conversación que mantenían las personas de la mesa de al lado. Una de las personas estaba explicando lo disgustados que se encontraban el y su familia después de que uno de sus sobrinos anunciara que era gay. Todos en la mesa expresaron su rechazo a esa "condición" e incluso uno de ellos dijo que la mejor solución para que el adolescente se "curara de su enfermedad" era rezarle a Dios. Woods se sintió asqueada y preocupada por la conversación y decidió hacer lo siguiente. Se levantó de la mesa, pago la cuenta de la mesa de al lado y en les dejo este poderoso mensaje.

"Felices vacaciones, de parte de esta chica muy gay y liberal que estaba sentada al lado de ustedes. Jesús me hizo de este modo. Acepten a su familia". Liopardo | Liopardo "Estaba muy molesta, pero también muy triste. Sé lo que es tener familiares que te desprecien, lo lamento por ese chico, he estado en sus zapatos", ha explicado Woods. El post se volvió viral en Facebook donde muchas personas alabaron y apoyaron el gesto de Woods. Lo que no sabemos es que pensaron los de la mesa cuando lo leyeron y si el mensaje sirvió para cambiar su absurdo punto de vista.