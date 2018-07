Una chica con síndrome de Down a la que nadie quería contratar triunfa con su propia pasteleria

Collette Divitto es una joven de 26 años con Síndrome de Down y con una capacidad de lucha y superación admirables. Desde que era pequeña se dio cuenta que lo que más le gustaba del mundo era la repostería. Liopardo | Liopardo Con 22 años Collette se puso a recorrer todas las pastelerías de Boston en busca de empleo y llevando una muestra de sus galletas como carta de presentación. Todos alabaron las galletas pero nadie quiso contratarla alegando diversos motivos como que "no encajaría en el equipo". Liopardo | Liopardo "Muchos de los que me entrevistaron me dijeron que era muy maja pero que no era una buena opción para ellos", dijo Divitto en una entrevista para Upworthy . "Fue muy doloroso y me sentí rechazada". Liopardo | Liopardo Pero Divitto no se quedó ahí su madre y su hermana la ayudaron a abrir su propia pastelería " Collettery’s " en Boston el año pasado. Desde el primer momento la tienda Golden Goose Market aposto por las galletas de Divitto y cada semana le encargaban un pedido de 100 cajas. Liopardo | Liopardo La fama de sus galletas llegó a algunos medios de comunicación importantes del país, como CBS News, a quien Collette concedió una entrevista tras la cual empezaron a dispararse los encargos de todo el país. ¡A mediados de diciembre ya había realizado más de 10.000 pedidos! El siguiente paso de Collette es que su negocio crezca lo suficiente como para poder contratar a otras personas con discapacidad.