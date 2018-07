Una artista lleva la Navidad a unos niños enfermos de un hospital de Melbourne

'The heART Project' ha conseguido la Navidad a unos niños de Melbourne que no pueden ir a casa estas fiestas y lo ha hecho de estas espectacular manera. "Cuando llega la Navidad siempre pienso en los niños, en particular, en los que no pueden abandonar el hospital durante esta temporada, porque en esta época del año en que todo el mundo es más alegre, su dolor se hace aún más evidente", confiesa Karen Alsop, artista de la fotografía que ha llevado a cabo el 'proyecto heART' en un hospital de Melbourne, Australia. Karen necesitó de la colaboración de un Papá Noel, un equipo de atrezzo y, por supuesto, de la colaboración de 30 niños y niñas pacientes del hospital que, ajenos a la sorpresa final, pensaron que simplemente se trataba de tomarse una fotografía con Papá Noel.

