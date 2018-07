Un tierno bebé se vuelve viral: "Mamá, ¿dónde está mi tenedor?"

Este bebé está buscando su tenedor para poder terminar de comer. Al no encontrarlo pregunta a su señora madre. Mamá, ¿dónde está mi tenedor? La reacción de incredulidad de su madre, que está grabando la escena, es brutal. La razón: su bebé tenía el tenedor en su mano derecha todo el tiempo y no era capaz de encontrarlo. ¿Realmente no encuentra el tenedor o está troleando a su madre de forma épica?