Un pueblo adelanta la Navidad para que un niño enfermo terminal de cancer pueda disfrutarla

En Saint George, un pequeño pueblo al oeste de Toronto, Canadá, la Navidad llegó dos meses antes de tiempo. Todo para que Evan Leversage, un niño de siete años que lucha contra cáncer cerebral, pueda disfrutar por ultima vez de Papa Noel, las luces y los regalos. Liopardo | Liopardo Liopardo | Liopardo Lamentablemente los médicos del pequeño informaron que el tumor contra el que lleva años luchando había crecido y era muy probable que el pequeño Evan no fuera a vivir para disfrutar de Navidad. Liopardo | Liopardo Liopardo | Liopardo Su madre Nicole Wellwood pidió a su familia que celebrasen Navidad antes de tiempo. Todos se volcaron para organizar el 24 de octubre una fiesta por todo lo alto. Empezaron a circular flyers, crearon este evento de facebook y una campaña de crowdfunding. Liopardo | Liopardo Liopardo | Liopardo "Evan siempre ha tenido mucha gente que lo apoya y reza por él. Pero ahora personas que no son de St. George están apoyándolo y es realmente increíble. Al final del día, es toda esa gente, sus mensajes, la esperanza que me entregan lo que me hace seguir adelante", aseguraba emocionada su madre.

Liopardo | Liopardo

Unas 7.000 personas se reunieron el sábabado en Saint George para celebrar la navidad anticipada que Evan se merecía. Además la familia ya ha recaudado 38.000 dolares en GoFundme