Un profesor cuida del bebé de una de sus alumnas mientras da clase y se vuelve viral

Este profesor de la Universidad de Baylor de Waco en Texas ya es todo un héroe en Internet. El amable gesto con una de sus alumnas, que se vio obligada a llevar a su hija de cuatro meses a clase, ha revolucionado las redes sociales. Darryn Willoughby tuvo a la pequeña en brazos durante toda su clase de bio química y ahora recibe cientos de halagos por su generosa actitud con la joven madre. Liopardo | Liopardo Katy Humphrey tiene 33 años y es estudiante de fisioterapia. Su pequeña no pudo quedarse con la niñera y tuvo que llevársela a su clase de bio química. Liopardo | Liopardo La pequeña pasó todo la clase tranquilamente en los brazos del profesor como una alumna más. "El profesor Willoughby dijo que si alguna vez necesitaba llevar a la niña a clases de bio química, que por él no habría problema; lo que me hizo sentir aliviada por saber que podría aprender y cuidar de mi hija", explico Katy en una entrevista a Today