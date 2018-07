Un policía 'pillado' comprando unos zapatos a un hombre descalzo

Este vídeo fue grabado en plena calle y muestra cómo un agente de policía compra unos zapatos a un hombre que se encontraba descalzo. El autor de este bonito gesto es Kenya Joyner, de la Policía de Delaware. Este hombre se encontraba realizando su patrulla por las calles de Nueva Jersey, cuando un conductor de autobús le paró para decirle que uno de sus pasajeros no llevaba zapatos. Para montar en autobús, es obligatorio llevar calzado. Por ello el policía se vio en la obligación de preguntar al hombre dónde estaban sus zapatos. Su respuesta fue: "no tengo". Entonces, Joyner desapareció de la vista de todos. A los pocos minutos, regresó, pero no llevaba las manos vacías: había comprado un par de botas al pasajero descalzo. Todo esto fue capturado por la cámara de Kayla Palmer, una viandante que pasaba por allí y que quiso hacer público en su Facebook este ejemplo de generosidad.