Un perro durmió junto al bebé de su dueña hasta que murió. Esto es lo que hizó después la otra mascota de la familia

Nuestra emotiva historia empieza con Zack, un perro mitad pitbull mitad labrador que no se llevaba muy bien con el marido de su dueña. Cuando nació la hija de la pareja el hombre, que tenía otro perro llamado Sam, le advirtió a su mujer que si Zack mostraba el mínimo signo de violencia con la niña tendría que irse de la casa. Pero el día que nació la bebé todo Salió de maravilla, los dos perros desde que salieron del hospital olfateaban a la bebé, no paraban de mover la cola y en especial Zack estuvo lamiéndola todo el tiempo. No había ningún signo de agresión y desde el primer minuto ambos se habían enamorado de la pequeña. Desde ese instante el "pitbrador" se convierte en el protector oficial de la niña y la sigue a todas partes. Incluso desde el primer día Zack acompañaba a la niña al lado de su cama y dormía junto a ella. Los padres aseguran que el perro sabía la hora exacta para ir a dormir y siempre la estaba esperando. Por desgracia un día Zack se envenenó con restos de basura en el vecindario y acabo falleciendo. Fue un momento de tristeza para toda la familia, pero sobre todo para la pequeña que se despedía para siempre de su fiel guardián. La noche en la que Zack murió la niña se dirigió hacia las escaleras para ir a su cuarto pero él ya no la esperaba ahí. Fue entonces cuando sus padres se dieron cuenta que en 5 años sería la primera noche en la cual su hija dormiría sola hasta que se llevaron esta sorpresa. Los padres, angustiados por la reacción de la niña esperaron para consolarla, pero en ese momento el otro perro Sam, se puso junto a ella y la acompañó a su dormitorio. Desde esa noche hasta que Sam murió 6 años después la niña siguió durmiendo acompañada como lo había hecho antes con Zack. Fuente: Little Things