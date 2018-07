Un peluquero de Iowa regala cortes de pelo a niños a cambio de que le lean cuentos

, un peluquero de Iowa, estaba cansado de que no existiera conversación con los niños que acudían a su local para un corte de pelo. Así que tuvo una idea genial. Existe un evento anual de la comunidad en la que vive que trata de ayudar a niños y padres a preparar el próximo curso escolar, y en él se organizan actividades no lucrativas para todos los vecinos. Una organización repartió este año libros para los niños, y así fue como Holmes tuvo la gran idea. Cogió un día libre en Spark Family Hair Salon, donde trabaja, para cortarle el pelo gratis a todos los niños que leyeran durante el tiempo del corte. Los jóvenes que tenían algún problema mejoraban con la ayuda del peluquero. “Los niños vienen, cogen el libro que más les gusta y leen, y si tienen algún problema podemos leer juntos”, afirmó Holmes a USA TODAY . Holmes es padre de dos hijos, por lo que parece tener buena mano con los críos. "Para ser honesto, me sorprendió", dijo, “la idea comenzó con cuatro niños, y en pocas horas se habían convertido en 20, todos en espera de un corte de pelo y con ganas de leer”. Para cuando el evento terminó, a Holmes le quedaban al menos 10 niños que aún necesitaban cortes de pelo, así que decidió entregarles vales para que pudieran volver en otra ocasión siempre que llevaran un libro. Tan popular se hizo, que Holmes tuvo que utilizar libros que tenía en su casa. Al enterarse de la falta de material de lectura, muchas personas comenzaron a enviarle nuevas publicaciones para que los niños las disfrutaran. Esta gran iniciativa ha atraído la atención de numerosos medios de comunicación. En una entrevista concedida por Holmes, afirmó que está “considerando iniciar unen el que los niños pueden recibir cortes de cabello gratuitos si leen”.