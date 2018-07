Un padre transforma a su bebé en un adorable elfo navideño

Alan Lawrence, un padre de seis en Utah, ha decidido llevar la leyenda navideña "Elf on the shelf" (El ellfo en la repisa) al siguiente nivel al transformar a su bebé Rockwell, de sólo 4 meses, en el elfo más adorable de todos. En su página web ha subido toda una serie de creativas fotografías en las que su hijo vive increíbles aventuras decorando el árbol de Navidad, bebiendo sirope y jugando con su dinosaurio. Ya habíamos hablado de Lawrence en Liopardo cuando contamos las aventuras voladoras de su hijo Will , que tiene Sindrome de Down. Ahora es el turno del pequeño Rockwell con este genial disfraz de elfo rojo creado por su mujer.

FUENTE: Bored Panda