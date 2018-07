Un padre soltero sin hogar conmovido por la ayuda de un desconocido

Este padre soltero se mudó de Nueva York a Denver para darle una mejor vida a su hijo. Desgraciadamente, las cosas no funcionaron como él esperaba, pues el acuerdo de empleo y vivienda que tenía no tuvo un buen resultado. Ésto dejó a James sin hogar ni trabajo. Pero todo cambió cuando un desconocido, que resultó ser un presentador de televisión, le paró por la calle y quiso escuchar su historia.

Leon Logothetis estaba realizando una obra de solidaridad para su programa. El testimonio de James le conmovió, y también el mensaje de esperanza que el padre lanzó para todos los que atravesaban dificultades: “Hay que caer en lo más humilde para apreciar las cosas que te esperan. A todas las personas que sientan que están a punto de caer, sigan adelante. No vale la pena. No permitas que te consuma”. Es por ésto que el presentador no dudó en prestarle su ayuda: le regaló 1.000 dólares y 7 noches de estancia en un hotel.