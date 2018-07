Un niño con Síndrome de Down aprende palabras cantando con su hermana

Bo Gray Bowman, tiene 2 años y sabe decir 12 palabras. Toda una proeza para un niño con Síndrome de Down, teniendo en cuenta que los médicos habían advertido a sus padres que no esperasen que comenzara a hablar, por lo menos, hasta los 3 años. Y todo gracias a la musicoterapia. Bo es el pequeño de cinco hermanos, con los que se lleva muy bien. Aunque su relación es más especial con su hermana Lydia, de 11 años, a quien le encanta coger su guitarra y cantar junto a su hermano pequeño, una de sus canciones favoritas: "You Are My Sunshine".

En un vídeo subido a Facebook a comienzos de esta semana por Amanda Bowman Gray, la madre de los chicos, se puede ver uno de esos ratitos en que Lydia y Bo se ponen a cantar juntos y en las que él completa algunas partes de la canción con palabras. Todavía no había dicho 'mamá' nunca y los médicos le habían explicado a la familia que no esperaran que Bo hablara mucho hasta que tuviera por lo menos 3 años. "Cada palabra que ha aprendido ha sido a través de la música y el canto", dijo la madre a ABC News. La del vídeo fue la primera vez que reaccionó de manera activa ante la familiaridad de la canción y de las voces de la familia. Ahora Bo sabe decir 12 palabras y continúa mejorando y aprendiendo.